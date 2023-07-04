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Британия не уверена в продолжении зерновой сделки, но хочет быть проводником прогресса — посол в ООН

Британия не уверена в продолжении зерновой сделки, но хочет быть проводником прогресса — посол в ООН
Фото: Getty Images

Великобритания не уверена, что зерновая инициатива будет продолжена после 17 июля, поэтому намерена стать проводником прогресса, чтобы изменить ситуацию.

С таким заявлением выступила на пресс-конференции постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд после того, как Великобритания переняла председательство в Совбезе от ОАЭ.

— Я не уверена в ее продолжении. Я не знаю, как это учитывается в планах России, но я знаю, что ООН делает все возможное, и мы сделаем все возможное, — сказала она, добавив, что не верит обещаниям агрессора.

По ее словам, каждый раз, когда приближается срок продления Черноморского зернового соглашения, Россия “играет на грани войны” с продуктами питания на столах людей по всему миру.

— Влиятельные страны пренебрегают своими обязанностями, и мы хотим быть двигателем прогресса, чтобы изменить это, — отметила Вудворд, подчеркнув, что в этом контексте Великобритания поддерживает включение Индии, Бразилии, Германии, Японии и африканских стран в состав Совбеза ООН.

17 мая 2023 года зерновое соглашение было продлено на 60 дней.

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Источник: Anadolu
Война в Украине, Великобритания, Экспорт, Зерно, ООН, Радбез ООН, Російська агресія, Черноморская зерновая инициатива
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