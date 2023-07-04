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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Британія не впевнена в продовженні зернової угоди, але хоче бути провідником прогресу – посол в ООН

Британія не впевнена в продовженні зернової угоди, але хоче бути провідником прогресу – посол в ООН
Фото: Getty Images

Велика Британія не впевнена, що зернова ініціатива буде продовжена після 17 липня, саме тому має намір стати провідником прогресу, щоб змінити ситуацію.

З такою заявою виступила на пресконференції постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд після того, як Британія перейняла головування в Радбезі від ОАЕ.

– Я не впевнена в її продовженні. Я не знаю, як це враховується в планах Росії, але я знаю, що ООН робить все можливе, і ми зробимо все можливе, – сказала вона, додавши, що не вірить обіцянкам агресора.

За її словами, кожного разу, коли наближається термін продовження Чорноморської зернової угоди, Росія “грає на межі війни” з продуктами харчування на столах людей по всьому світу.

– Впливові країни нехтують своїми обов’язками, і ми хочемо бути рушієм прогресу, щоб змінити це, – зауважила Вудворд, наголосивши, що в цьому контексті Британія підтримує включення Індії, Бразилії, Німеччини, Японії та африканських країн до складу Радбезу ООН.

17 травня 2023 року зернова угода була продовжена на 60 днів.

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Джерело: Anadolu
Війна в Україні, Велика Британія, Експорт, Зерно, ООН, Радбез ООН, Російська агресія, Чорноморська зернова ініціатива
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