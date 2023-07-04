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Юлия Захарченко, редактор ленты

Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Йенс Столтенберг сообщил, что останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Он будет выполнять обязанности на должности до октября 2024 года.

— Я польщен решением союзников НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет. И в более опасном мире наш Альянс важнее чем когда-либо, — отметил Столтенберг в Twitter.

Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Недавно стало известно, что члены НАТО договаривались о продлении срока полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год.

Столтенберг возглавлял Организацию Североатлантического договора во время ряда кризисов с момента вступления в должность в 2014 году.

В последнее время он сплотил членов военного блока в поддержку Украины, стремясь не допустить перерастания войны в прямой конфликт между НАТО и Россией.

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Єнс Столтенберг

Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Украина-НАТО
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