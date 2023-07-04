Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Йенс Столтенберг сообщил, что останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Он будет выполнять обязанности на должности до октября 2024 года.

— Я польщен решением союзников НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет. И в более опасном мире наш Альянс важнее чем когда-либо, — отметил Столтенберг в Twitter.

Недавно стало известно, что члены НАТО договаривались о продлении срока полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год.

Столтенберг возглавлял Организацию Североатлантического договора во время ряда кризисов с момента вступления в должность в 2014 году.

В последнее время он сплотил членов военного блока в поддержку Украины, стремясь не допустить перерастания войны в прямой конфликт между НАТО и Россией.

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