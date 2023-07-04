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Валентина Чорна, редакторка стрічки

”Дуже хороша” розмова: Столтенберг поговорив із Зеленським перед самітом НАТО

Зеленський Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту у Вільнюсі провів “дуже хорошу” розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це генсек Північноатлантичного блоку повідомив у Twitter.

– Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО, – написав Столтенберг.

Він наголосив, що у Вільнюсі члени НАТО ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв’язків і наближення України до НАТО.

Саміт відбудеться у Вільнюсі (Литва) 11-12 липня.

Сьогодні стало відомо, що Єнс Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік.

Союзникам не вдалося домовитись про кращу кандидатуру наступника. Столтенберг виконуватиме обов’язки на посаді до жовтня 2024 року.

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Єнс Столтенберг, Володимир Зеленський, НАТО, Саміт НАТО
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