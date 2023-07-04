Погибают при загадочных обстоятельствах: в Мариуполе за две недели нашли убитыми 8 военных РФ

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области при загадочных обстоятельствах погибают российские военные.

За последние две недели в разных районах города было найдено восемь убитых захватчиков. Шестерых из них зарезали, двух — застрелили в затылок.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на слова российского офицера.

— Факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители, — говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что в Мариуполе оккупанты выселяют из квартир законных владельцев.

На улицу выбрасывают тех, кто не может предоставить документы, подтверждающие право собственности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.