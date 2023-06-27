В Мариуполе оккупанты выселяют из квартир законных владельцев: кто в зоне риска

В пока оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные начали выселять из уцелевших квартир законных владельцев.

На улицу выбрасывают тех, кто не может предоставить документы, подтверждающие право собственности.

– То есть если у тебя сгорели документы, а в квартиру хотят заселиться гражданские или военные оккупанты, то бездомная жизнь тебе гарантирована. Вот так – вещи на улицу, людей – в никуда, – отмечает советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам советника мэра, сейчас в одну из квартир в Кальмиусском районе вселяются офицеры из оккупационного корпуса Мариуполя.

Гауляйтер города уже даже выдал захватчикам ордер.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.