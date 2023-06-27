В Мариуполе оккупанты выселяют из квартир законных владельцев: кто в зоне риска
В пока оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные начали выселять из уцелевших квартир законных владельцев.
На улицу выбрасывают тех, кто не может предоставить документы, подтверждающие право собственности.
– То есть если у тебя сгорели документы, а в квартиру хотят заселиться гражданские или военные оккупанты, то бездомная жизнь тебе гарантирована. Вот так – вещи на улицу, людей – в никуда, – отмечает советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам советника мэра, сейчас в одну из квартир в Кальмиусском районе вселяются офицеры из оккупационного корпуса Мариуполя.
Гауляйтер города уже даже выдал захватчикам ордер.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Петр Андрющенко
Фото: ГУР
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