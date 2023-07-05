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Малиновская Ангелина, редактор ленты

История ЧВК Вагнера завершена — Сырский

История ЧВК Вагнера завершена — Сырский
Фото: Getty Images

Командующий Сухопутными силами Украины, генерал Александр Сырский проинформировал о ситуации с ЧВК Вагнера.

Он сообщил также, что неудачный бунт Пригожина не повлиял на ситуацию на фронте.

— Для нас было бы лучше, если бы были какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, что история Вагнера закрыта, — говорит Сырский.

Кроме того, генерал прокомментировал контрнаступление ВСУ, отметив, что сейчас все развивается согласно плану.

— Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны, — заявил он.

Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что после неудачной попытки мятежа ЧВК Вагнера прекратит существование в привычном виде.

Источник: ABC News
Война в Украине, Александр Сырский, ЧВК Вагнера
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

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