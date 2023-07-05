История ЧВК Вагнера завершена — Сырский
Командующий Сухопутными силами Украины, генерал Александр Сырский проинформировал о ситуации с ЧВК Вагнера.
Он сообщил также, что неудачный бунт Пригожина не повлиял на ситуацию на фронте.
— Для нас было бы лучше, если бы были какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, что история Вагнера закрыта, — говорит Сырский.
Кроме того, генерал прокомментировал контрнаступление ВСУ, отметив, что сейчас все развивается согласно плану.
— Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны, — заявил он.
Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что после неудачной попытки мятежа ЧВК Вагнера прекратит существование в привычном виде.
Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.Татьяна Доцяк