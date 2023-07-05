История ЧВК Вагнера завершена — Сырский

Командующий Сухопутными силами Украины, генерал Александр Сырский проинформировал о ситуации с ЧВК Вагнера.

Он сообщил также, что неудачный бунт Пригожина не повлиял на ситуацию на фронте.

— Для нас было бы лучше, если бы были какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, что история Вагнера закрыта, — говорит Сырский.

Кроме того, генерал прокомментировал контрнаступление ВСУ, отметив, что сейчас все развивается согласно плану.

— Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны, — заявил он.

Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что после неудачной попытки мятежа ЧВК Вагнера прекратит существование в привычном виде.

Источник : ABC News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.