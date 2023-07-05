Історія ПВК Вагнера завершена – Сирський
Командувач Сухопутних сил України, генерал Олександр Сирський проінформував про ситуацію з ПВК Вагнера.
Він повідомив також, що невдалий бунт Пригожина не вплинув на ситуацію на фронті.
– Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія Вагнера закрита, — каже Сирський.
Крім того, генерал прокоментував контрнаступ ЗСУ, зазначивши, що наразі все розвивається згідно з планом.
– Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску чи поштовху з боку, — заявив він.
Раніше в Офісі президента України заявляли, що після невдалої спроби заколоту ПВК Вагнера припинить існування у звичному вигляді.
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