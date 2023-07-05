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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Шаг за шагом. ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ продвинулись в глубину обороны россиян до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время “горячая” линия соприкосновения превышает 1200 км.

Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что в целом в ходе проведения наступательной операции оперативная обстановка резких изменений не претерпела. Российские военные пытаются выйти на административную границу Донецкой области и удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах.

– В рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянское, где наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника до 7,5 км, – сказал Громов.

По словам начальника Генштаба, с начала наступательной операции ВСУ освободили 9 населенных пунктов и вернули под контроль почти 160 кв. км украинской земли.

– Относительно протяженности так называемой горячей линии соприкосновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь идет речь о непосредственной линии соприкосновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия, – рассказал он.

При этом Громов отметил, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и РФ, откуда противник ведет постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы. Там также фиксируют деятельность диверсионно-разведывательных сил и сохраняется угроза военного вторжения.

Также не стоит забывать об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала врага, мы не можем полностью исключать его десантных возможностей. К тому же, еще существует граница с Приднестровьем, где РФ удерживает ограниченную группировку войск.

– Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км, – добавил Громов.

Напомним, украинские военные активно контратакуют врага на разных направлениях и постепенно, небольшими шагами освобождают населенные пункты от оккупантов. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона Единые новости заявила, что контрнаступление не увеличило количество потерь украинской армии.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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