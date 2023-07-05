Шаг за шагом. ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях
ВСУ продвинулись в глубину обороны россиян до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время “горячая” линия соприкосновения превышает 1200 км.
Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Он отметил, что в целом в ходе проведения наступательной операции оперативная обстановка резких изменений не претерпела. Российские военные пытаются выйти на административную границу Донецкой области и удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах.
– В рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянское, где наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника до 7,5 км, – сказал Громов.
По словам начальника Генштаба, с начала наступательной операции ВСУ освободили 9 населенных пунктов и вернули под контроль почти 160 кв. км украинской земли.
– Относительно протяженности так называемой горячей линии соприкосновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь идет речь о непосредственной линии соприкосновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия, – рассказал он.
При этом Громов отметил, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и РФ, откуда противник ведет постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы. Там также фиксируют деятельность диверсионно-разведывательных сил и сохраняется угроза военного вторжения.
Также не стоит забывать об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала врага, мы не можем полностью исключать его десантных возможностей. К тому же, еще существует граница с Приднестровьем, где РФ удерживает ограниченную группировку войск.
– Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км, – добавил Громов.
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