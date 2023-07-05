Крок за кроком. ЗСУ просунулися вглиб оборони росіян до 7,5 км на Мелітопольському та Бердянському напрямах

ЗСУ просунулися в глибину оборони росіян до 7,5 км на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас “гаряча” лінія зіткнення перевищує 1200 км.

Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Він зазначив, що загалом в ході проведення наступальної операції оперативна обстановка різких змін не зазнала. Російські військові намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької області та утримати території в Донецькому й Таврійському операційних районах.

– У рамках проведення наступальної операції у Донецькому й Таврійському операційних районах найбільш активними напрямками є Мелітопольський та Бердянський, де наші підрозділи просунулися в глибину оборони противника до 7,5 км, – сказав Громов.

За словами начальника Генштабу, з початку наступальної операції ЗСУ звільнили 9 населених пунктів та повернули під контроль майже 160 кв. км української землі.

– Щодо протяжності так званої гарячої лінії зіткнення, то вона зараз перевищує 1200 км. Але тут ідеться про безпосередню лінію зіткнення з противником у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії, – розповів він.

При цьому Громов зауважив, що не можна забувати про північні кордони з Білоруссю та РФ, звідки противник веде постійні ракетно-артилерійські обстріли. Там також фіксують діяльність диверсійно-розвідувальних сил та зберігається загроза військового вторгнення.

Також не варто забувати про ділянку морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях, де, попри зниження військово-морського потенціалу ворога, ми не можемо повністю відкидати його десантних можливостей. До того ж, ще існує кордон із Придністров’ям, де РФ утримує обмежене угруповання військ.

– Тому загалом така лінія може становити близько 3800 км, – додав Громов.

Нагадаємо, українські військові активно контратакують ворога на різних напрямках і поступово, невеликими кроками звільняють населені пункти від окупантів. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила, що контрнаступ не збільшив кількість втрат української армії.

Джерело : Укрінформ

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