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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Победа будет довольно скоро: Зеленский назвал количество освобожденных городов и сел

Победа будет довольно скоро: Зеленский назвал количество освобожденных городов и сел
Фото: Офис президента

Украине с начала полномасштабной войны удалось деоккупировать около 1900 населенных пунктов.

Об этом во время брифинга в Болгарии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинским силам удалось существенно уменьшить масштаб этой войны, прежде всего благодаря западному оружию.

— Около 1900 городов и сел украинской земли наши за время после 24 февраля прошлого года, — заявил президент.

Глава государства отметил, что Украине предстоит пройти еще очень непростой путь к освобождению от оккупации всей территории. Зеленский убежден, что победа может быть “не в отдаленном времени, а довольно скоро”.

— Победа Украины реальна, и она нам очень нужна, — подчеркнул президент.

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Победа будет довольно скоро: Зеленский назвал количество освобожденных городов и сел

Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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