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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перемога буде досить скоро: Зеленський назвав кількість звільнених міст і сіл

Перемога буде досить скоро: Зеленський назвав кількість звільнених міст і сіл
Фото: Офіс президента

Україні з початку повномасштабної війни вдалося деокупувати близько 1900 населених пунктів.

Про це під час брифінгу в Болгарії повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українським силам вдалося суттєво зменшити масштаб цієї війни, насамперед завдяки західній зброї.

– Близько 1900 міст і сіл української землі наші за час після 24 лютого минулого року, – заявив президент.

Глава держави зауважив, що Україні належить пройти ще дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї території. Зеленський переконаний, що перемога може бути “не у віддаленому часі, а досить скоро”.

– Перемога України реальна, і вона нам дуже потрібна, – наголосив президент.

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Перемога буде досить скоро: Зеленський назвав кількість звільнених міст і сіл

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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