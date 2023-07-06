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Бедрак Виктория, редактор ленты

В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных

В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных

Минобороны презентовало обновленную летнюю полевую женскую форму одежды.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— Учитывая антропометрические данные женщин, в действующую полевую форму одежды внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское строение тела, — говорится в сообщении.

В частности, обновления включают:

  • кулиску на кителе для регулирования лишнего объема ткани на спине;
  • укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний;
  • эластичную ленту под коленями для уменьшения ширины штанины;
  • завышенную линию талии в брюках с “туннельным” поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках).

— Что касается белья: оно универсальное, с высокой посадкой, в составе хлопок и эластан, хорошо тянется и держит форму, – рассказали военнослужащие ВСУ, участвовавшие в опытной эксплуатации.

В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных
В Минобороны представили новую летнюю форму для женщин-военных

Заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что сегодня в рядах ВСУ около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами.

— Наша задача — обеспечить им надлежащие условия прохождения военной службы. Удобная военная форма одежды — это одна из важных составляющих, ведь наши защитницы носят ее ежедневно, — добавил он.

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Источник: Минобороны
Жінка-солдат, Міноборони України
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