У Міноборони представили нову літню форму для жінок-військових

Міноборони презентувало оновлену літню польову польову жіночу форму одягу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

– Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, оновлення включають:

Куліску на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;

Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;

Еластичну стрічку під колінами для зменшення ширини штанини;

Завищену лінію талії в штанах з “тунельним” поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

– Щодо білизни: вона універсальна, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан, гарно тягнеться й тримає форму, – розповіли військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації.

Заступник міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

– Наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня, – додав він.

Джерело : Міноборони

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