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Валентина Чорна, редактор ленты

Зеленский посетит Турцию перед саммитом НАТО — СМИ

Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган
Фото: Офис президента, Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию.

Он встретится с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

Переговоры лидеров двух стран должны состояться в Стамбуле. Других подробностей визита Зеленского пока нет.

Отметим, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Сегодня, 6 июля, Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Болгарии.

В связи с этим в центре столицы Софии усилены меры безопасности: вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

Зеленский намерен провести переговоры с руководством Болгарии и журналистами.

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Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Туреччина
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