Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский посетит Турцию перед саммитом НАТО — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию.
Он встретится с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило турецкое издание Sabah.
Переговоры лидеров двух стран должны состояться в Стамбуле. Других подробностей визита Зеленского пока нет.
Отметим, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.
Сегодня, 6 июля, Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Болгарии.
В связи с этим в центре столицы Софии усилены меры безопасности: вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.
Зеленский намерен провести переговоры с руководством Болгарии и журналистами.
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