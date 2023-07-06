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Путин не контролирует ситуацию, в РФ произошел раскол — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в российском обществе произошел раскол, а вертикаль власти российского диктатора Владимира Путина посыпалась.

Об этом он сказал в интервью CNN.

— Путин не контролирует ситуацию в регионах. Он не контролирует ситуацию с безопасностью. Мы все понимаем, что вся его армия на территории Украины, почти вся. И поэтому вагнеровцы так легко шли (во время бунта Пригожина 24 июня, — Ред.), потому что кто может остановить? Он не контролирует региональную политику, он не контролирует абсолютно тех людей, кто там. То есть вся вертикаль, которая у него была, она посыпалась, — заявил Зеленский.

По данным украинской разведки, Кремль проводил аналитику, согласно которой в России во время мятежа ЧВК Вагнер половина людей поддержали главаря ЧВК Евгения Пригожина, а половина Путина.

— Все истории, что он контролирует — слабые уже истории. То есть это другой Путин — я не о другом человеке — это другой уже по мощности человек: человек старый, человек неэнергичный и человек, который не контролирует процессы, — добавил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что именно сейчас, когда Путин слаб, мир должен давить на путинский режим и на него самого.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что мятеж Пригожина усилил недоверие российских солдат к высшим чинам ВС РФ.

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Источник: Владимир Зеленский

Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Росія
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