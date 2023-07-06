Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину.

Він зустрінеться з главою держави Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомило турецьке видання Sabah.

Переговори лідерів двох країн мають відбутися у Стамбулі. Інших подробиць візиту Зеленського наразі немає.

Зазначимо, що саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Сьогодні, 6 липня, Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Болгарії.

Через це у центрі столиці Софії посилені заходи безпеки: навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

Зеленський має намір провести переговори з керівництвом Болгарії та журналістами.

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