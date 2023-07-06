Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину.
Він зустрінеться з главою держави Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомило турецьке видання Sabah.
Переговори лідерів двох країн мають відбутися у Стамбулі. Інших подробиць візиту Зеленського наразі немає.
Зазначимо, що саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.
Сьогодні, 6 липня, Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Болгарії.
Через це у центрі столиці Софії посилені заходи безпеки: навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.
Зеленський має намір провести переговори з керівництвом Болгарії та журналістами.
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