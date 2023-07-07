Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Карта вітрів в Україні: яким буде напрямок вітру найближчими днями
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Посол Грузії виїхав з України через стан Саакашвілі. У Тбілісі прокоментували

Посол Грузії виїхав з України через стан Саакашвілі. У Тбілісі прокоментували

Уряд Грузії відмовився проводити консультації зі своїм послом в Україні Георгієм Закарашвілі, після того, як до цього офіційний Тбілісі закликали в МЗС України.

Про це в інтерв’ю Imedi заявив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі.

За словами Дарчіашвілі, грузинський посол в Києві вже залишив територію України та продовжить роботу послом у грузинському МЗС.

– Посольство Грузії у Києві продовжує роботу. Дипломати перебувають на місці, і ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку, – додав Дарчіашвілі.

За словами очільника МЗС Грузії, рішення офіційного Києва щодо висилки посла назад до Грузії є “несправедливим навіть за людськими мірками”.

– Страсбурзький суд ухвалив рішення, що грузинська влада відповідально ставиться до всіх ув’язнених, включаючи Саакашвілі (колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, – Ред.), – додав глава МЗС.

Цьому передували повідомлення, що посол Грузії Георгій Закарашвілі в четвер, 6 липня, залишив Київ через погіршення стану здоров’я колишнього грузинського президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі в грузинській в’язниці.

– Георгій Закарашвілі був змушений покинути Київ за рішенням президента України, – йшлося у повідомленні грузинське агентство Interpressnews, яке посилалось на заяву МЗС Грузії.

Це пов’язано зокрема із тим, що 3 липня були оприлюднені нові фотографії експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, на яких можна побачити вкрай поганий стан здоров’я у колишнього грузинського лідера.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив українському МЗС викликати грузинського посла та рекомендувати йому виїхати з країни для консультацій з офіційним Тбілісі.

Український очільник МЗС Дмитро Кулеба згодом назвав такий крок Києва “надзвичайно жорсткою формою дипломатії”.

Грузія, Міхеіл Саакашвілі, Михеил Саакашвили, посольства
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Санду закликала Грузію терміново відпустити Саакашвілі на лікування за кордон
Президентка Молдови Мая Санду
Послу Грузії в Україні запропонували повернутися в Тбілісі, щоб вирішити ситуацію із Саакашвілі – МЗС
МЗС України
Влада Грузії хоче довести Саакашвілі до смерті через особисту ненависть – Кулеба
Дмитро Кулеба
Зеленський закликає Грузію повернути Саакашвілі Україні для лікування
Посол Грузії виїхав з України через стан Саакашвілі. У Тбілісі прокоментували
Зеленський ввів в дію санкції РНБО: в списку росіяни, компанія Georgian Airways та її власник
Володимир Зеленський
Відео
Зірки
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, де загибла письменниця Вікторія Амеліна проводила фестиваль - дивіться в матеріалі.

Каріна Зуєва, Марія Малевська
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі
Посол Грузії виїхав з України через стан Саакашвілі. У Тбілісі прокоментували
Освіта для українців у Польщі: де і як навчаються біженці
освіта, викладач у школі
Суд на боці активістів: у Протасовому Яру у Києві має бути безперешкодний прохід
Посол Грузії виїхав з України через стан Саакашвілі. У Тбілісі прокоментували
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Посол Грузії виїхав з України через стан Саакашвілі. У Тбілісі прокоментували
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь