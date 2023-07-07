Посол Грузії виїхав з України через стан Саакашвілі. У Тбілісі прокоментували

Уряд Грузії відмовився проводити консультації зі своїм послом в Україні Георгієм Закарашвілі, після того, як до цього офіційний Тбілісі закликали в МЗС України.

Про це в інтерв’ю Imedi заявив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі.

За словами Дарчіашвілі, грузинський посол в Києві вже залишив територію України та продовжить роботу послом у грузинському МЗС.

– Посольство Грузії у Києві продовжує роботу. Дипломати перебувають на місці, і ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку, – додав Дарчіашвілі.

За словами очільника МЗС Грузії, рішення офіційного Києва щодо висилки посла назад до Грузії є “несправедливим навіть за людськими мірками”.

– Страсбурзький суд ухвалив рішення, що грузинська влада відповідально ставиться до всіх ув’язнених, включаючи Саакашвілі (колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, – Ред.), – додав глава МЗС.

Цьому передували повідомлення, що посол Грузії Георгій Закарашвілі в четвер, 6 липня, залишив Київ через погіршення стану здоров’я колишнього грузинського президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі в грузинській в’язниці.

– Георгій Закарашвілі був змушений покинути Київ за рішенням президента України, – йшлося у повідомленні грузинське агентство Interpressnews, яке посилалось на заяву МЗС Грузії.

Це пов’язано зокрема із тим, що 3 липня були оприлюднені нові фотографії експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, на яких можна побачити вкрай поганий стан здоров’я у колишнього грузинського лідера.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив українському МЗС викликати грузинського посла та рекомендувати йому виїхати з країни для консультацій з офіційним Тбілісі.

Український очільник МЗС Дмитро Кулеба згодом назвав такий крок Києва “надзвичайно жорсткою формою дипломатії”.

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