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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Делают невозможное: Данилов заявил, что ВСУ успешно выполняют задачи контрнаступления

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилов подчеркнул, что силы обороны Украины успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе.

– Случай беспрецедентного характера. Осуществляют уникальные военные операции без критического первенства во всех компонентах, как это принято по существующим стандартам. У какой армии НАТО есть такой опыт и такие железные… нервы? В то же время приоритет Украины — жизнь наших воинов. В таком плане мы имеем несравненно меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне, – написал секретарь СНБО.

Он отметил, что чудо украинской стойкости требует постоянного и значительно большего снабжения вооружения. Этот вопрос – один из главных на заседаниях Ставки, усилий Президента и Правительства.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона проинформировал, что ВСУ за минувшие сутки продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении.

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ВСУ, контрнаступ, Алексей Данилов
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