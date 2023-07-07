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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Роблять неможливе: Данілов заявив, що ЗСУ успішно виконують завдання контрнаступу

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн. 

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данілов наголосив, що сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. 

– Випадок безпрецедентного характеру. Здійснюють унікальні військові операції без критичної першості в усіх компонентах, як це заведено за існуючими стандартами. У якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні… нерви? Водночас пріоритет України – життя наших воїнів. У такому плані ми маємо незрівнянно менші втрати навіть в умовах наступу і контрнаступу, ніж росіяни, – написав секретар РНБО. 

Він наголосив, що диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Це питання – одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль Президента та Уряду.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону проінформував, що ЗСУ за минулу добу просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку.

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ЗСУ, контрнаступ, Олексій Данілов
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