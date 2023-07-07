Служба 112. В Киеве начал работать единый номер для любой чрезвычайной ситуации

В Киеве полноценно начала работать служба 112, услугами которой жители столицы могут воспользоваться в любой чрезвычайной ситуации.

Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

— МВД полноценно внедрило службу 112 в Киеве — единый номер для всех чрезвычайных ситуаций. Коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу, — написал министр.

Он отметил, что к операторам службы поступают звонки от граждан, а затем в зависимости от конкретной ситуации запросы перенаправляют в необходимые подразделения.

В службе 112 работают операторы, которые владеют языком жестов. Они могут общаться с помощью видеосвязи — для этого нужно отправить SMS-сообщение на номер 112 и ждать соединения.

Клименко отметил, что сейчас службу планируют запустить во всех городах-миллионниках, а затем — по всей территории государства.

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