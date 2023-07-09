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Илья Нежигай, редактор ленты

Очередные “жесты доброй воли”: Резников назвал, на каких направлениях следует ждать отступления сил РФ

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

За 500 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные войска научились убегать с поля боя, и в ближайшее время могут быть новые отступления на фронте со стороны РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил министр обороны Алексей Резников.

Его спросили, чему научилась Россия в рамках широкомасштабной российско-украинской войны, кроме как улучшать свои средства радиоэлектронной борьбы.

В ответ на это Резников заявил, что от армии РФ в ближайшее время можно ждать “очередные жесты доброй воли на Востоке и на Юге Украины”.

— Мне кажется, что враг привыкает к пониманию, что они уже не вторая армия мира. Потому что цель “специальной военной операции” не удалась — Киев за три дня не пал, Украина за три недели не пала. А наоборот, они научились удирать. Этому они хорошо научились. Мы с вами видим акты “доброй воли” на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, на правом берегу Херсонской области, — отметил министр обороны.

В то же время Алексей Резников говорит, что россияне начали оттягивать свои командные и логистические пункты подальше от зоны поражения HIMARS или дальнобойной артиллерией, но на это Украина отвечает ракетами Storm Shadow и аналогичными.

— Эта война учит всех, и не только Вооруженные силы России или сектор безопасности и обороны Украины, она учит и наших партнеров тоже. Эта война будет предметом потом серьезных исследований: академических, технического, психологического, политического, военного, медицинского направлений, — добавил он.

Глава украинского Минобороны добавил, что на сегодня Россия использовала уже все средства полномасштабной конвенционной войны — от флота, авиации до сухопутного компонента. Россия даже наносила массированные удары по гражданскому населению, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру. Но все это осталось безрезультатным.

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Очередные “жесты доброй воли”: Резников назвал, на каких направлениях следует ждать отступления сил РФ

Война в Украине, Міноборони, Міноборони України, Алексей Резников, Російська агресія, Росія
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