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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Чергові “жести доброї волі”: Резніков назвав, на яких напрямках варто чекати відступу сил РФ

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

За 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційні війська навчились тікати з поля бою, і найближчим часом можуть бути нові відступи на фронті з боку РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Його запитали, чого навчилась Росія в рамках широкомасштабної російсько-української війни, окрім як покращувати свої засоби радіоелектронної боротьби.

У відповідь на це Резніков заявив, що від армії РФ найближчим можна чекати на “чергові жести доброї волі на Сході та на Півдні України”.

– Мені здається, що ворог звикає до розуміння, що вони вже не друга армія світу. Тому що мета “спеціальної військової операції” не вдалася – Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. А навпаки, вони навчились накивати п’ятами. Цьому вони добряче навчилися. Ми з вами бачимо акти “доброї волі” на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області, – зазначив міністр оборони.

Водночас Олексій Резніков каже, що росіяни почали відтягувати свої командні та логістичні пункти подалі від зони ураження HIMARS або далекобійною артилерією, але на це Україна відповідає ракетами Storm Shadow і аналогічними.

– Ця війна вчить всіх, не тільки Збройні сили Росії або сектор безпеки і оборони України, вона вчить і наших партнерів теж. Ця війна буде предметом потім серйозних досліджень: академічних, технічного, психологічного, політичного, військового, медичного напрямів, – додав він.

Очільник українського Міноборони додав, що станом на сьогодні Росія використала вже всі засоби повномасштабної конвенційної війни – від флоту, авіації до сухопутного компонента. РФ навіть завдавала масованих ударів по цивільному населенню, намагаючись знищити критичну інфраструктуру. Але все це залишилось безрезультатним.

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Чергові “жести доброї волі”: Резніков назвав, на яких напрямках варто чекати відступу сил РФ

Війна в Україні, Міноборони, Міноборони України, Олексій Резніков, Російська агресія, Росія
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