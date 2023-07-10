Контрнаступ Сил оборони. Чи справді темпи просування української армії “повільні”

Контрнаступ Сил оборони триває, українські захисники поступово звільняють окуповані російськими військами території на Сході та Півдні України.

Водночас деякі партнери вважають контрнаступ України не таким швидким, як очікувалося.

Чи дійсно наступальна операція Сил оборони “повільна” – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що каже українська влада

В інтерв’ю CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб західні поставки зброї дали змогу почати контрнаступ Сил оборони “набагато раніше”. Тоді РФ не встигла б поставити більше мін і підготувати свої оборонні рубежі. Наразі ж складнощі на полі бою призводять до того, що контрнаступ “сповільнюється”.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його сердить, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ почався повільніше, ніж очікувалося.

За його словами, щодня ЗСУ просуваються вперед – навіть якщо це лише 500 м. Залужний наголосив, що “кожен день, кожен метр дається кров’ю“, і закликав партнерів надати Україні більше зброї.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що успіх контрнаступу Сил оборони України буде, але пізніше.

Що кажуть у світі

Американське видання Wall Street Journal повідомило, що українські війська просуваються повільно, оскільки намагаються послабити російську оборону перед звільненням території України та зосереджені на витісненні окупантів з укріплень і мінних полів, довжина яких у певних районах перевищує 24 км.

Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер переконаний, що дії українського військового командування щодо проведення контрнаступу заслуговують на похвалу. Він закликав утриматися від коментарів у дусі розчарування щодо темпів просування українських військ, адже “такі операції надзвичайно важкі”.

Видання Sky News із посиланням на західних посадовців відзначає успіх контрнаступу. Водночас там кажуть, що окупанти підготовлені до наступальних дій ЗСУ, тому просування поки що повільне. Чиновники зауважують, що, найімовірніше, контрнаступ “буде характеризуватися виснажливими та витратними бойовими діями протягом багатьох місяців”.

Думка експерта

Воєнний аналітик, полковник Петро Черник вважає, що темпи просування української армії – позитивні. За його словами, не варто очікувати, що цей контрнаступ буде так само швидким, як Харківський торік, коли протягом короткого періоду українська армія звільнила величезні території.

– Противника не можна вважати дурнем. Вони засвоїли уроки, побудували серйозну лінію оборони, класичну триешелоновану. Перша лінія оборони, так звана лінія забезпечення – суцільні мінні поля, їх не можна пройти за один день. Ми не можемо кидати туди десятки чи сотні одиниць техніки й особового складу, – заявив експерт.

Аналітик повідомив, що наше головне завдання зараз – зайти у вогневий контакт із противником, змусити рухатися його тили і знищити все, що є у тилах. Тобто знекровити оборону російських військ.

Черник нагадав, що звільнення частини Херсонщини тривало кілька місяців.

– Операція почалася у липні минулого року, а закінчилася у листопаді. Понад три місяці, а ми хочемо буквально за кілька тижнів зараз пройти серйозніші укріплення, ніж були на Херсонщині. Так не буде, – наголошує експерт.

Він також додав, що тактика ЗСУ повністю себе виправдовує.

– Майже 200 км ми буквально за місяць звільнили. Це хороший показник, саме так буде продовжуватись і надалі, а головні резерви у бій ще не введено. Немає ані найменшого сумніву, що в частині замислу стратегічного все зроблено так, як треба, – зауважив Черник.

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