Зеленский хотел, чтобы поставки оружия позволили начать контрнаступление гораздо раньше
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили начать контрнаступление Сил обороны “гораздо раньше”. Тогда РФ не успела бы подготовить сильную оборону.
Об этом он сказал в интервью CNN.
Президент отметил, что в некоторых районах страны его военные не могут “даже думать о начале” атак, потому что у них нет “соответствующего оружия”.
— Я благодарен США как лидеру нашей поддержки, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, то это будет идти медленнее, — сказал лидер государства.
По словам Зеленского, сложности на поле боя сейчас приводят к тому, что контрнаступление “замедляется”.
— Я хотел, чтобы наше контрнаступление было гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи, — подытожил он.
Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявили, что ВСУ еще не использовали свой потенциал.