Резников в Вильнюсе подписал оборонное соглашение с Францией: что оно предусматривает

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню оборонное соглашение между Киевом и Парижем.

Об этом он сообщил в Twitter по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам Резникова, соглашение предусматривает:

увеличение военной помощи Украине на €170 млн;

упрощение процесса закупки и поставки оружия в Украину;

создание основы для совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

Кроме этого, Украина и 11 государств-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Ожидается, что учения начнутся в конце лета и будут проходить в Дании.

Фото: Алексей Резников

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