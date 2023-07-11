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Валентина Чорна, редактор ленты

Резников в Вильнюсе подписал оборонное соглашение с Францией: что оно предусматривает

Резніков з міністром оборони Франції

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню оборонное соглашение между Киевом и Парижем.

Об этом он сообщил в Twitter по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам Резникова, соглашение предусматривает:

  • увеличение военной помощи Украине на €170 млн;
  • упрощение процесса закупки и поставки оружия в Украину;
  • создание основы для совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

Кроме этого, Украина и 11 государств-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Ожидается, что учения начнутся в конце лета и будут проходить в Дании.

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Фото: Алексей Резников

Алексей Резников, Саммит НАТО, Франция
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