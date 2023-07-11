Резников в Вильнюсе подписал оборонное соглашение с Францией: что оно предусматривает
Министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню оборонное соглашение между Киевом и Парижем.
Об этом он сообщил в Twitter по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.
По словам Резникова, соглашение предусматривает:
- увеличение военной помощи Украине на €170 млн;
- упрощение процесса закупки и поставки оружия в Украину;
- создание основы для совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.
Кроме этого, Украина и 11 государств-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Ожидается, что учения начнутся в конце лета и будут проходить в Дании.
Фото: Алексей Резников
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк