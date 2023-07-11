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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Резніков у Вільнюсі підписав оборонну угоду з Францією: що вона передбачає

Резніков з міністром оборони Франції

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню оборонну угоду між Києвом та Парижем.

Про це він повідомив у Twitter за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

За словами Резнікова, угода передбачає:

  • збільшення військової допомоги Україні на €170 млн;
  • спрощення процесу закупівлі та постачання зброї до України;
  • створення основи для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Крім цього, Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До коаліції долучилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Очікується, що навчання розпочнуться наприкінці літа й відбуватимуться в Данії.

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Фото: Олексій Резніков

Олексій Резніков, Саміт НАТО, Франція
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