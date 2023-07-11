Резніков у Вільнюсі підписав оборонну угоду з Францією: що вона передбачає
Міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню оборонну угоду між Києвом та Парижем.
Про це він повідомив у Twitter за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі.
За словами Резнікова, угода передбачає:
- збільшення військової допомоги Україні на €170 млн;
- спрощення процесу закупівлі та постачання зброї до України;
- створення основи для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.
Крім цього, Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
До коаліції долучилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.
Очікується, що навчання розпочнуться наприкінці літа й відбуватимуться в Данії.
Фото: Олексій Резніков
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