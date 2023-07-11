Резніков у Вільнюсі підписав оборонну угоду з Францією: що вона передбачає

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню оборонну угоду між Києвом та Парижем.

Про це він повідомив у Twitter за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

За словами Резнікова, угода передбачає:

збільшення військової допомоги Україні на €170 млн;

спрощення процесу закупівлі та постачання зброї до України;

створення основи для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Крім цього, Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До коаліції долучилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Очікується, що навчання розпочнуться наприкінці літа й відбуватимуться в Данії.

Фото: Олексій Резніков

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.