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Валентина Чорна, редактор ленты

В НАТО отметили прогресс Украины в борьбе с коррупцией

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

В НАТО отметили прогресс Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Североатлантического союза во время общения с журналистами на полях саммита в Вильнюсе.

— Если говорить о борьбе с коррупцией, то, по моему мнению, прогресс, которого достиг Киев в этом измерении, довольно хороший, — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что “борьба с коррупцией, сохранение демократии и институциональная устойчивость являются ключевыми, если говорить о потенциальном членстве в НАТО”.

Также чиновник назвал главной задачей руководителя агентства оборонных закупок борьбу с коррупцией в этой сфере.

Напомним, что сегодня в Вильнюсе страны-члены НАТО приняли пакет решений из трех элементов по Украине.

Среди решений — и путь Украины к членству, сообщил генсек Йенс Столтенберг.

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Источник: Европейская правда

Война в Украине, Корупция, НАТО, Саммит НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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