В НАТО отметили прогресс Украины в борьбе с коррупцией

В НАТО отметили прогресс Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Североатлантического союза во время общения с журналистами на полях саммита в Вильнюсе.

— Если говорить о борьбе с коррупцией, то, по моему мнению, прогресс, которого достиг Киев в этом измерении, довольно хороший, — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что “борьба с коррупцией, сохранение демократии и институциональная устойчивость являются ключевыми, если говорить о потенциальном членстве в НАТО”.

Также чиновник назвал главной задачей руководителя агентства оборонных закупок борьбу с коррупцией в этой сфере.

Напомним, что сегодня в Вильнюсе страны-члены НАТО приняли пакет решений из трех элементов по Украине.

Среди решений — и путь Украины к членству, сообщил генсек Йенс Столтенберг.

Источник: Европейская правда

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