В НАТО отметили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
В НАТО отметили прогресс Украины в сфере борьбы с коррупцией.
Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Североатлантического союза во время общения с журналистами на полях саммита в Вильнюсе.
— Если говорить о борьбе с коррупцией, то, по моему мнению, прогресс, которого достиг Киев в этом измерении, довольно хороший, — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что “борьба с коррупцией, сохранение демократии и институциональная устойчивость являются ключевыми, если говорить о потенциальном членстве в НАТО”.
Также чиновник назвал главной задачей руководителя агентства оборонных закупок борьбу с коррупцией в этой сфере.
Напомним, что сегодня в Вильнюсе страны-члены НАТО приняли пакет решений из трех элементов по Украине.
Среди решений — и путь Украины к членству, сообщил генсек Йенс Столтенберг.
Источник: Европейская правда
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк