У НАТО відзначили прогрес України у боротьбі з корупцією

У НАТО відзначили прогрес України у сфері боротьби з корупцією.

Про це заявив неназваний високопосадовець Північноатлантичного союзу під час спілкування з журналістами на полях саміту у Вільнюсі.

– Якщо говорити про боротьбу з корупцією, то, на мою думку, прогрес, якого досяг Київ у цьому вимірі, є доволі хороший, – сказав посадовець.

Він наголосив, що “боротьба з корупцією, збереження демократії та інституційна стійкість є ключовими, якщо говорити про потенційне членство у НАТО”.

Також посадовець назвав головним завданням керівника агенції оборонних закупівель боротьбу з корупцією у цій сфері.

Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі країни-члени НАТО ухвалили пакет рішень із трьох елементів щодо України.

Серед рішень – і шлях України до членства, повідомив генсек Єнс Столтенберг.

Джерело: Європейська правда

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