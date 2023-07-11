У НАТО відзначили прогрес України у боротьбі з корупцією
У НАТО відзначили прогрес України у сфері боротьби з корупцією.
Про це заявив неназваний високопосадовець Північноатлантичного союзу під час спілкування з журналістами на полях саміту у Вільнюсі.
– Якщо говорити про боротьбу з корупцією, то, на мою думку, прогрес, якого досяг Київ у цьому вимірі, є доволі хороший, – сказав посадовець.
Він наголосив, що “боротьба з корупцією, збереження демократії та інституційна стійкість є ключовими, якщо говорити про потенційне членство у НАТО”.
Також посадовець назвав головним завданням керівника агенції оборонних закупівель боротьбу з корупцією у цій сфері.
Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі країни-члени НАТО ухвалили пакет рішень із трьох елементів щодо України.
Серед рішень – і шлях України до членства, повідомив генсек Єнс Столтенберг.
Джерело: Європейська правда
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк