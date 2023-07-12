Допомагав захопити Сєвєродонецьк, а потім втік до Закарпаття. СБУ затримала агента ФСБ

Контррозвідники СБУ в результаті багатоетапної спецоперації, яка охопила декілька регіонів України, затримали агента ФСБ, який зливав агресору локації ЗСУ під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році.

Про це пише пресслужба відомства.

Зазначено, що зловмисник передавав окупантам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости оборонців міста. Також він намагався виявити і передати росіянам точні координати бойових позицій артилерії ЗСУ, зокрема і РСЗВ Град.

Розвідінформація потрібна була ворогу для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька.

Встановлено, що під час активних бойових дій на території міста чоловік вирішив бути подалі від лінії фронту і переїхав до Дніпра.

– Там він сподівався “відсидітись” і згодом повернутися на Луганщину, де йому обіцяли “працевлаштування” до “мдб лнр”, яке знаходиться під контролем російських спецслужб. Щоб отримати “гарантії безпеки” на тимчасово окупованій частині України, зловмисник безуспішно намагався вийти на свого російського “куратора”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Після невдалих спроб нового контакту з ФСБ їхній агент виїхав до Закарпаття. Там він сподівався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя за свої злочини проти України.

Водночас правоохоронці поетапно задокументували його злочинні дії та переміщення і затримали на території регіону. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Луганська, колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України.

До початку повномасштабного вторгнення РФ він переїхав до Сєвєродонецька, де був дистанційно завербований ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада).

Джерело : СБУ

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