Хочет увидеть детали и “цену”. Резников обеспокоен гарантиями безопасности, которые хотят предложить Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу альтернативных гарантий безопасности “в израильском стиле”, которые должны предложить лидеры G7 на саммите НАТО.
Об этом он сказал в комментарии Telegraph.
Резников отметил, что хочет увидеть детали и “цену” предлагаемой поддержки.
— После Будапештского меморандума мы не будем верить бумагам без всякой стоимости, — подчеркнул он.
Будапештский меморандум — соглашение, подписанное в 1994 году между Великобританией, США и Россией, которые должны были стать гарантами независимости и территориальной целостности Украины в обмен на то, что она откажется от ядерного оружия.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гарантии безопасности не являются заменой членства в НАТО.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк