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Хочет увидеть детали и “цену”. Резников обеспокоен гарантиями безопасности, которые хотят предложить Украине

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу альтернативных гарантий безопасности “в израильском стиле”, которые должны предложить лидеры G7 на саммите НАТО.

Об этом он сказал в комментарии Telegraph.

Резников отметил, что хочет увидеть детали и “цену” предлагаемой поддержки.

— После Будапештского меморандума мы не будем верить бумагам без всякой стоимости, — подчеркнул он.

Будапештский меморандум — соглашение, подписанное в 1994 году между Великобританией, США и Россией, которые должны были стать гарантами независимости и территориальной целостности Украины в обмен на то, что она откажется от ядерного оружия.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гарантии безопасности не являются заменой членства в НАТО.

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Источник: The Telegraph
Война в Украине, НАТО, Алексей Резников
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