Хоче побачити деталі та “ціну”. Резніков занепокоєний гарантіями безпеки, які хочуть запропонувати Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков висловив занепокоєння з приводу альтернативних гарантій безпеки “в ізраїльському стилі”, які мають запропонувати країни G7 на саміті НАТО.
Про це він сказав у коментарі Telegraph.
Резніков зазначив, що хоче побачити деталі та “ціну” пропонованої підтримки.
– Після Будапештського меморандуму ми не будемо вірити паперам без будь-якої вартості, — наголосив він.
Будапештський меморандум — угода, укладена 1994 року між Великою Британією, США та Росією, які мали стати гарантами незалежності та територіальної цілісності України в обмін на те, що вона відмовиться від ядерної зброї.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк