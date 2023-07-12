Хоче побачити деталі та “ціну”. Резніков занепокоєний гарантіями безпеки, які хочуть запропонувати Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив занепокоєння з приводу альтернативних гарантій безпеки “в ізраїльському стилі”, які мають запропонувати країни G7 на саміті НАТО.

Про це він сказав у коментарі Telegraph.

Резніков зазначив, що хоче побачити деталі та “ціну” пропонованої підтримки.

– Після Будапештського меморандуму ми не будемо вірити паперам без будь-якої вартості, — наголосив він.

Будапештський меморандум — угода, укладена 1994 року між Великою Британією, США та Росією, які мали стати гарантами незалежності та територіальної цілісності України в обмін на те, що вона відмовиться від ядерної зброї.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО.

Джерело : The Telegraph

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