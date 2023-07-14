Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

До гарантій безпеки для України приєдналися ще шість держав, перелік буде збільшуватися – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

До декларації про гарантії безпеки для України, яку на саміті НАТО узгодили лідери G7, приєдналися ще шість держав.

Серед них – Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

– Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з Великою сімкою декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО, – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна вже починає готуватися до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

На саміті у Вільнюсі Київ отримав хороші домовленості практично з усіма партнерами.

– Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи, – сказав президент.

Також сьогодні Зеленський запросив президента Південно-Африканської Республіки Рамафосу приєднатися до гуманітарної ініціативи Зерно з України.

– Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного, – додав глава держави.

Читайте також
НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі
Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Депортація, рабство, катування та інтерв’ю під дулом пістолета: AP розповіло про життя українців в окупації
російські окупанти
НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі
Володимир Зеленський
Заколот Пригожина призвів до чисток в армії РФ через нестачу довіри – WSJ
ПВК Вагнер
Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку
Війна в Україні
Жителів Херсонщини, які відмовилися від громадянства РФ, примусово депортують – Генштаб
російський окупант
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
До гарантій безпеки для України приєдналися ще шість держав, перелік буде збільшуватися – Зеленський
Підшивати тепер не доведеться! Незабаром почнеться відшив одягу для жінок-військових
До гарантій безпеки для України приєдналися ще шість держав, перелік буде збільшуватися – Зеленський
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ
До гарантій безпеки для України приєдналися ще шість держав, перелік буде збільшуватися – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
До гарантій безпеки для України приєдналися ще шість держав, перелік буде збільшуватися – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь