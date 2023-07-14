До гарантій безпеки для України приєдналися ще шість держав, перелік буде збільшуватися – Зеленський

До декларації про гарантії безпеки для України, яку на саміті НАТО узгодили лідери G7, приєдналися ще шість держав.

Серед них – Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

– Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з Великою сімкою декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО, – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна вже починає готуватися до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

На саміті у Вільнюсі Київ отримав хороші домовленості практично з усіма партнерами.

– Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи, – сказав президент.

Також сьогодні Зеленський запросив президента Південно-Африканської Республіки Рамафосу приєднатися до гуманітарної ініціативи Зерно з України.

– Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного, – додав глава держави.

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