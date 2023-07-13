РПЦ снова планирует тайно передать Венгрии украинских пленных — ГУР

Венгрия снова планирует забрать из РФ очередную группу украинских военнопленных без согласования с Украиной. В этой тайной операции задействована Русская православная церковь.

Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Перед этим в СМИ появилась информация, что 8-11 августа в РФ якобы приедут представители правительства Венгрии для обсуждения передачи украинских военнопленных с венгерскими корнями. При этом с российской стороны “переговорщиком” будет выступать член синода РПЦ, митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк).

В начале июня РФ при участии РПЦ без согласования с Украиной передала в Венгрию 11 украинских военнопленных.

23 июня в МИД сообщили, что Украине удалось вернуть из Венгрии еще двух пленных, а 20 июня — трех, то есть в целом пятерых украинцев.

Сейчас государство в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех наших защитников домой.

Источник : 24 канал

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