РПЦ снова планирует тайно передать Венгрии украинских пленных — ГУР
Венгрия снова планирует забрать из РФ очередную группу украинских военнопленных без согласования с Украиной. В этой тайной операции задействована Русская православная церковь.
Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Перед этим в СМИ появилась информация, что 8-11 августа в РФ якобы приедут представители правительства Венгрии для обсуждения передачи украинских военнопленных с венгерскими корнями. При этом с российской стороны “переговорщиком” будет выступать член синода РПЦ, митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк).
В начале июня РФ при участии РПЦ без согласования с Украиной передала в Венгрию 11 украинских военнопленных.
23 июня в МИД сообщили, что Украине удалось вернуть из Венгрии еще двух пленных, а 20 июня — трех, то есть в целом пятерых украинцев.
Сейчас государство в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех наших защитников домой.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк