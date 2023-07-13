Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РПЦ знову планує таємно передати Угорщині українських полонених – ГУР

РПЦ знову планує таємно передати Угорщині українських полонених – ГУР
Фото: УНІАН

Угорщина знову планує забрати з РФ чергову групу українських військовополонених без погодження з Україною. У цій таємній операції задіяна Російська православна церква.

Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Перед цим у ЗМІ з’явилася інформація, що 8-11 серпня до РФ нібито приїдуть представники уряду Угорщини для обговорення передання українських військовополонених з угорським корінням. Водночас із російської сторони “переговорником” виступатиме член синоду РПЦ, митрополит Волоколамський Антоній (Антон Севрюк).

На початку червня РФ за участі РПЦ без погодження з Україною передала до Угорщини 11 українських військовополонених.

23 червня в МЗС повідомили, що Україні вдалося повернути з Угорщини ще двох полонених, а 20 червня – трьох, тобто загалом п’ятьох українців.

Наразі держава у співпраці з міжнародними партнерами активно працює, щоб повернути всіх наших захисників додому.

Читайте також
Без погодження з Україною: РФ потайки передала Угорщині українських військовополонених
МЗС України

Джерело: 24 канал
Андрій Юсов, Війна в Україні, звільнені з полону, полон, Розвідка, Російська агресія, РПЦ, Угорщина, Україна-Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Немає жодних сумнівів, що Україна вступить до НАТО після війни – Остін
Ллойд Остін
РФ підняла в небо літаки та гвинтокрили: у Маріуполі прогримів новий вибух
Вибух у Маріуполі 13 липня 2023
У британській розвідці розповіли про тактику кадирівців під Мар’їнкою
російські окупанти
ООН пропонує доступ до SWIFT для російського банку в обмін на продовження зернової угоди – ЗМІ
зерно
РФ накопичує на Лимано-Куп’янському напрямку доволі потужне угруповання – ЗСУ
Сергій Череватий
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
РПЦ знову планує таємно передати Угорщині українських полонених – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)
РПЦ знову планує таємно передати Угорщині українських полонених – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)
РПЦ знову планує таємно передати Угорщині українських полонених – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
РПЦ знову планує таємно передати Угорщині українських полонених – ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь