РПЦ знову планує таємно передати Угорщині українських полонених – ГУР

Угорщина знову планує забрати з РФ чергову групу українських військовополонених без погодження з Україною. У цій таємній операції задіяна Російська православна церква.

Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Перед цим у ЗМІ з’явилася інформація, що 8-11 серпня до РФ нібито приїдуть представники уряду Угорщини для обговорення передання українських військовополонених з угорським корінням. Водночас із російської сторони “переговорником” виступатиме член синоду РПЦ, митрополит Волоколамський Антоній (Антон Севрюк).

На початку червня РФ за участі РПЦ без погодження з Україною передала до Угорщини 11 українських військовополонених.

23 червня в МЗС повідомили, що Україні вдалося повернути з Угорщини ще двох полонених, а 20 червня – трьох, тобто загалом п’ятьох українців.

Наразі держава у співпраці з міжнародними партнерами активно працює, щоб повернути всіх наших захисників додому.

Джерело : 24 канал

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