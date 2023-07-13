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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Яхты, счета и особняки: Данилов просит НАТО предоставить данные об украинских коррупционерах

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Украина хочет, чтобы страны-члены Организации Североатлантического договора предоставили Киеву информацию о коррупционерах, которые скрывают состояние в банках этих стран.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини.

— Нам периодически забрасывают позицию по коррупции… У меня есть обратная связь. Я бы очень хотел, чтобы члены блока предоставили нам информацию о тех коррупционерах, которые сегодня прячут деньги на банковских счетах, которые расположены на территории членов НАТО, чтобы они нам дали информацию об их имениях, об их яхтах и т. д., — сказал он.

Данилов заявил, что происходит “немного одностороннее движение”. По словам секретаря СНБО, когда говорят о коррупции в Украине, то забывают добавить, “в каких Монте-Карло и Лас-Вегасе” эти коррупционеры тратят свое состояние.

— Я бы очень хотел, чтобы мы здесь наладили максимально сотрудничество, — добавил Данилов.

Он сказал, что за все годы независимости США “подсветили” только одного коррупционера — Павла Лазаренко, который некоторое время сидел там за решеткой. Данилов призвал совместными усилиями находить коррупционеров и “выводить на солнышко, чтобы все видели”.

Одно из самых громких задержаний коррупционеров в Украине произошло в мае 2023 года, когда была разоблачена схема получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда. Правоохранители задержали председателя ВС Всеволода Князева и изъяли $2,7 млн.

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Корупціонери, НАТО, Алексей Данилов, СНБО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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