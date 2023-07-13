Яхти, рахунки та маєтки: Данілов просить НАТО надати дані про українських корупціонерів

Україна хоче, щоби країни-члени Організації Північноатлантичного договору надали Києву інформацію щодо корупціонерів, які приховують статки у банках цих країн.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Нам періодично закидають позицію щодо корупції… У мене є зворотній зв’язок. Я би дуже хотів, щоби члени блоку надали нам інформацію про тих корупціонерів, які нині ховають гроші на банківських рахунках, що розташовані на території членів НАТО, щоб вони нам дали інформацію про їхні маєтки, про їхні яхти тощо, – сказав він.

Данілов заявив, що відбувається “трішки односторонній рух”. За словами секретаря РНБО, коли говорять про корупцію в Україні, то забувають додати, “в яких Монте-Карло та Лас-Вегасі” ці корупціонери витрачають свої статки.

– Я б дуже хотів, щоб ми тут налагодили максимально співпрацю, – додав Данілов.

Він сказав, що за всі роки незалежності США “підсвітили” лише одного корупціонера – Павла Лазаренка, який певний час сидів там за ґратами. Данілов закликав спільними зусиллями знаходити корупціонерів і “виводити на сонечко, щоб усі бачили”.

Один із найгучніших затримань корупціонерів в Україні стався у травні 2023 року, коли було викрито схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали голову ВС Всеволода Князєва та вилучили $2,7 млн.

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