Жителей Херсонщины, отказавшихся от гражданства РФ, принудительно депортируют — Генштаб

Оккупанты начали принудительно депортировать жителей Генического района Херсонщины на территорию России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что россияне продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях.

Под депортацию попадают жители, которые еще не получили или отказались от получения российского гражданства. В частности, это касается семей с детьми и пожилых людей.

— Места проживания оккупанты заселяют, как правило, представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ, — говорится в сводке.

Также в Генштабе сообщили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы противника.

Источник : Генштаб ВСУ

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