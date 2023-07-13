Жителей Херсонщины, отказавшихся от гражданства РФ, принудительно депортируют — Генштаб
Оккупанты начали принудительно депортировать жителей Генического района Херсонщины на территорию России.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что россияне продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях.
Под депортацию попадают жители, которые еще не получили или отказались от получения российского гражданства. В частности, это касается семей с детьми и пожилых людей.
— Места проживания оккупанты заселяют, как правило, представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ, — говорится в сводке.
Также в Генштабе сообщили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы противника.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк