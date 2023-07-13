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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Жителів Херсонщини, які відмовилися від громадянства РФ, примусово депортують – Генштаб

російський окупант
Фото: Getty Images

Окупанти почали примусово депортувати жителів Генічеського району Херсонщини на територію Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що росіяни продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях.

Під депортацію потрапляють жителі, які ще не отримали або відмовились від отримання російського громадянства. Зокрема, це стосується сімей з дітьми та осіб похилого віку.

– Місця проживання окупанти заселяють зазвичай представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ, – йдеться у зведенні.

Також у Генштабі повідомили, що за добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія
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