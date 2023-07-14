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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ использует “капризы” погоды для воздушных атак — Игнат

РФ использует “капризы” погоды для воздушных атак — Игнат
Фото: Факти ICTV

Россия использует ухудшение погоды для воздушных атак по Украине, поскольку облачность и ливни не влияют  на активность ракет и дронов. В то же время это мешает целиться по ним.

Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

— Враг использует не только темное время суток. Возможно, хотел воспользоваться некоторыми “капризами” погоды. Если облачность серьезная, это также затрудняет работу мобильных огневых групп, которым важно видеть объект, чтобы прицелиться по нему, — сказал он.

По его словам, в целом погода влияет на любые объекты в небе и пилотируемую авиацию.

— Что касается крылатых ракет и Shahed, то здесь погода не слишком влияет, потому что они летят по своему заданному маршруту. Только если будет сильный боковой ветер, обледенение с перепадом температур, это может влиять на дроны-камикадзе, которые запускают через Азовское море. Сейчас противник применяет их даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни, — подытожил Игнат.

По данным Генштаба ВСУ, с вечера 13 июля и утром 14 июля РФ атаковала южные и восточные области Украины 17 ударными беспилотниками Shahed с направления Приморско-Ахтарска.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 16 дронов. Также сбили один разведывательный БпЛА.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Погода, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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