РФ використовує “примхи” погоди для повітряних атак – Ігнат

Росія використовує погіршення погоди для повітряних атак по Україні, оскільки хмарність та зливи не впливають зокрема на активність ракет та дронів. Водночас це заважає цілитися по них.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

– Ворог використовує не лише темну пору доби. Можливо, дещо хотів скористатися деякими “примхами” погоди. Якщо хмарність серйозна, це також ускладнює роботу мобільних вогневих груп, яким важливо бачити об’єкт, щоб прицілитися по ньому, – сказав він.

За його словами, загалом погода впливає на будь-які об’єкти у небі та пілотовану авіацію.

– Що стосується і крилатих ракет, і Shahed, то тут погода не надто впливає, тому що вони летять по своєму заданому маршруту. Тільки якщо буде сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, це може впливати на дрони-камікадзе, які запускають через Азовське море. Зараз противник застосовує їх навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи, – підсумував Ігнат.

За даними Генштабу ЗСУ, з вечора 13 липня та вранці 14 липня РФ атакувала південні та східні області України 17-ма ударними безпілотниками Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарська.

Силами протиповітряної оборони знищено 16 дронів. Також збили один розвідувальний БпЛА.

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