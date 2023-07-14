16 из 17 Шахедов уничтожены – Воздушные силы о ночной атаке дронов
В ночь на 14 июля украинские защитники уничтожили 16 из 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131.
Дроны, которыми РФ атаковала Украину, летели с юго-восточного направления – из Приморско-Ахтарска Краснодарского края России, что на восточном побережье Азовского моря.
Для ликвидации вражеских целей привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.
16 Шахедов были приземлены в зонах ответственности Воздушных командований Юг и Восток:
- восемь – над Одесской областью,
- два – над Николаевской областью,
- шесть – над Днепропетровской областью.
Кроме того, ночью защитники неба сбили один разведывательный беспилотник.
Еще шесть БпЛА оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила в течение минувших суток.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: ОК Юг
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