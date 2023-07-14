16 из 17 Шахедов уничтожены – Воздушные силы о ночной атаке дронов

В ночь на 14 июля украинские защитники уничтожили 16 из 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131.

Дроны, которыми РФ атаковала Украину, летели с юго-восточного направления – из Приморско-Ахтарска Краснодарского края России, что на восточном побережье Азовского моря.

Для ликвидации вражеских целей привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

16 Шахедов были приземлены в зонах ответственности Воздушных командований Юг и Восток:

восемь – над Одесской областью,

два – над Николаевской областью,

шесть – над Днепропетровской областью.

Кроме того, ночью защитники неба сбили один разведывательный беспилотник.

Еще шесть БпЛА оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила в течение минувших суток.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

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