В устье Днепра за сутки уничтожены три ДРГ на лодках — Гуменюк
Российские диверсионные группы не оставляют попыток делать вылазки на острова в устье Днепра, которые уже несколько месяцев находятся в так называемой серой зоне. Однако Силы обороны успешно с ними борются.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.
— Оккупанты пытаются там время от времени маневрировать, собирая информацию о движении Сил обороны, пытаясь ротировать свой личный состав. И за минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках. Все результативно уничтожены — 11 оккупантов и три лодки ушли по курсу “русского военного корабля”, — уточнила она.
В целом на Южном направлении, как отметила Гуменюк, враг сосредоточен на глубокой обороне, на восстановлении позиций после подтопления и наблюдении за тем, что для них готовят Силы обороны.
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Фото: Media Center Odesa
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