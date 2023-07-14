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Валентина Летяк, редактор ленты

В устье Днепра за сутки уничтожены три ДРГ на лодках — Гуменюк

Наталя Гуменюк

Российские диверсионные группы не оставляют попыток делать вылазки на острова в устье Днепра, которые уже несколько месяцев находятся в так называемой серой зоне. Однако Силы обороны успешно с ними борются.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

— Оккупанты пытаются там время от времени маневрировать, собирая информацию о движении Сил обороны, пытаясь ротировать свой личный состав. И за минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках. Все результативно уничтожены — 11 оккупантов и три лодки ушли по курсу “русского военного корабля”, — уточнила она.

В целом на Южном направлении, как отметила Гуменюк, враг сосредоточен на глубокой обороне, на восстановлении позиций после подтопления и наблюдении за тем, что для них готовят Силы обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Media Center Odesa

Армия России, Война в Украине, Днепр, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
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