У гирлі Дніпра за добу знищено три ДРГ на човнах – Гуменюк

Російські диверсійні групи не залишають спроб робити вилазки на острови у гирлі Дніпра, які в останні кілька місяців перебувають у так званій сірій зоні. Проте Сили оборони успішно з ними борються.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила спікерка об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– Окупанти намагаються там час від часу маневрувати, збираючи інформацію про рух Сил оборони, намагаючись ротувати свій особовий склад. І за минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах. Всі результативно знищені – 11 окупантів і три човни пішли за курсом “русского воєнного корабля”, – уточнила вона.

Загалом на Південному напрямку, як зауважила Гуменюк, ворог зосереджений на глибокій обороні, на відновленні позицій після підтоплення та спостереженні за тим, що для них готують Сили оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Media Center Odesa

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