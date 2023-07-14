Не всегда обломки падают где-то в поле: Игнат об опасности сбитых воздушных целей

Даже сбитые силами ПВО воздушные цели небезопасны, поскольку не всегда обломки падают в поле или на открытой местности. Есть пример Кривого Рога, где ночью 14 июля есть последствия и попадания дрона, и падения обломков.

Поэтому спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини посоветовал украинцам не игнорировать воздушную тревогу.

– Часто страдают и здания, а иногда, к сожалению, и люди. Бывают и летальные случаи. Поэтому нужно быть осторожными всем, когда объявляется воздушная тревога. Это не шутки. Надо на нее реагировать, — подчеркнул он в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

По его словам, минувшей ночью, то есть 13 июля, в Киевской области были неприятные последствия падения обломков сбитых дронов, а этой — на Днепропетровщине.

Ночью 14 июля РФ атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить шесть дронов-камикадзе типа Shahed, однако не все воздушные цели удалось ликвидировать.

В Кривом Роге вражеские БПЛА попали в коммунальное и транспортное предприятия, а также в два двухэтажных жилых дома.

Фото: Медіацентр Україна

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