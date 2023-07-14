Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Не всегда обломки падают где-то в поле: Игнат об опасности сбитых воздушных целей

Юрій Ігнат

Даже сбитые силами ПВО воздушные цели небезопасны, поскольку не всегда обломки падают в поле или на открытой местности. Есть пример Кривого Рога, где ночью 14 июля есть последствия и попадания дрона, и падения обломков.

Поэтому спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини посоветовал украинцам не игнорировать воздушную тревогу.

– Часто страдают и здания, а иногда, к сожалению, и люди. Бывают и летальные случаи. Поэтому нужно быть осторожными всем, когда объявляется воздушная тревога. Это не шутки. Надо на нее реагировать, — подчеркнул он в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

По его словам, минувшей ночью, то есть 13 июля, в Киевской области были неприятные последствия падения обломков сбитых дронов, а этой — на Днепропетровщине.

Ночью 14 июля РФ атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить шесть дронов-камикадзе типа Shahed, однако не все воздушные цели удалось ликвидировать.

В Кривом Роге вражеские БПЛА попали в коммунальное и транспортное предприятия, а также в два двухэтажных жилых дома.

Читайте также
16 из 17 Шахедов уничтожены – Воздушные силы о ночной атаке дронов
Дрон-камікадзе, Shahed

Фото: Медіацентр Україна

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Кривой Рог, Повітряні сили України, Російська агресія, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Воздушных силах объяснили, почему оккупанты стали реже применять Калибры
Політ ракети
Путин дал согласие на продление зерновой сделки — СМИ
Не всегда обломки падают где-то в поле: Игнат об опасности сбитых воздушных целей
Россияне подготовили в Крыму несколько линий обороны и рассматривают отступление — ГУР
Оборонні укріплення в Криму
Такие события дестабилизируют оккупантов: Тарнавский о ликвидации генерала РФ в Бердянске
Олександр Тарнавський
Украина получила от партнеров треть средств, необходимых для быстрого восстановления — Минфин
Не всегда обломки падают где-то в поле: Игнат об опасности сбитых воздушных целей
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Не всегда обломки падают где-то в поле: Игнат об опасности сбитых воздушных целей
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Не всегда обломки падают где-то в поле: Игнат об опасности сбитых воздушных целей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Не всегда обломки падают где-то в поле: Игнат об опасности сбитых воздушных целей
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Не всегда обломки падают где-то в поле: Игнат об опасности сбитых воздушных целей
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь