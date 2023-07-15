Під Бахмутом Сили оборони штурмують позиції росіян, за добу – 15 боєзіткнень
На Бахмутському напрямку ініціатива зберігається за Силами оборони. На південному та північному флангах міста вони тиснуть на ворога, штурмують його позиції.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
– Тут ворог чинить шалений опір, 408 разів за добу обстрілявши наші позиції та здійснивши один авіаналіт. За добу відбулось 15 боєзіткнень, в яких знищено 77 окупантів, 172 поранено та ще двох взято в полон, – наголосив він.
Окрім того, за його словами, українські захисники знищили два танки, російський БТР, сім гармат, дві САУ, ЗРК Стріла-10, протитанковий комплекс та один безпілотник.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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