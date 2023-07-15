Скорость окончания войны зависит от глобальной поддержки: Зеленский о переговорах в июле
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подвел итоги международной работы украинских дипломатов на всех уровнях за первые 15 дней июля.
Он отметил, что за 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Литвы, Швеции, Португалии, Испании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики, Гвинеи-Бисау.
Также глава государства встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсолой фон дер Ляйен, Вселенским Патриархом Варфоломеем.
— Сегодня с визитом в нашем государстве президент и первая леди Республики Корея — очень важный визит и важное направление нашей международной работы. Это первый визит президента Республики Корея в Украину за весь период отношений между государствами, — сказал Зеленский.
По словам главы государства, сейчас, когда от глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны, “мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной”.
— Мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и наших людей, — подчеркнул он.
Зеленский сказал, что везде, где продолжается российская оккупация, царят насилие и унижение людей.
— Я благодарен партнерам, каждому общественному деятелю, лидеру, политику, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах, — отметил президент.
Он также выразил благодарность украинским воинам. Зеленский сказал, что эти недели на передовой были очень важными.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова