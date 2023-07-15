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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Скорость окончания войны зависит от глобальной поддержки: Зеленский о переговорах в июле

Скорость окончания войны зависит от глобальной поддержки: Зеленский о переговорах в июле
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подвел итоги международной работы украинских дипломатов на всех уровнях за первые 15 дней июля.

Он отметил, что за 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Литвы, Швеции, Португалии, Испании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики, Гвинеи-Бисау.

Также глава государства встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсолой фон дер Ляйен, Вселенским Патриархом Варфоломеем.

— Сегодня с визитом в нашем государстве президент и первая леди Республики Корея — очень важный визит и важное направление нашей международной работы. Это первый визит президента Республики Корея в Украину за весь период отношений между государствами, — сказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас, когда от глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны, “мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной”.

— Мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и наших людей, — подчеркнул он.

Зеленский сказал, что везде, где продолжается российская оккупация, царят насилие и унижение людей.

— Я благодарен партнерам, каждому общественному деятелю, лидеру, политику, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах, — отметил президент.

Он также выразил благодарность украинским воинам. Зеленский сказал, что эти недели на передовой были очень важными.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский
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