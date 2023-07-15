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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Швидкість закінчення війни залежить від глобальної підтримки: Зеленський про переговори у липні

Швидкість закінчення війни залежить від глобальної підтримки: Зеленський про переговори у липні
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підбив підсумки міжнародної роботи українських дипломатів на усіх рівнях за перші 15 днів липня.

Він зазначив, що за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі, Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки, Гвінеї-Бісау.

Також глава держави зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Євроради Шарлем Мішелем, главою Єврокомісії Урсолою фон дер Ляєн, Вселенським Патріархом Варфоломієм.

— Сьогодні з візитом у нашій державі президент та перша леді Республіки Корея – дуже важливий візит та важливий напрям нашої міжнародної роботи. Це перший візит президента Республіки Корея в Україну за весь час відносин між державами, – сказав Зеленський.

За словами глави держави, зараз, коли від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни, “ми робимо все можливе, щоб така підтримка була максимально інтенсивною, максимально змістовною”.

— Ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та наших людей, – наголосив він.

Зеленський сказав, що всюди, де триває російська окупація, панують насильство та приниження людей.

— Я вдячний партнерам, кожному громадському діячу, лідеру, політику, кожній країні, які дійсно підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої території дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах, – зазначив президент.

Він також висловив вдячність українським воїнам. Зеленський сказав, що ці тижні на передовій були дуже важливими.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський
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