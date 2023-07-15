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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах на двох напрямках – Генштаб

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Сили оборони України на Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 15 липня.

Повідомляється, що ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії відразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському східніше Веселого Донецької області, на Авдіївському в районі Первомайського та на Шахтарському в районі Новомихайлівки.

У Генштабі повідомили також, що Сили оборони на Бахмутському напрямку відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області.

— На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, – повідомили у зведенні.

Крім того, відомо, що окупанти на тимчасово захоплених територіях продовжують використовувати цивільні заклади охорони у власних цілях. Встановлено, що у Показному на Запоріжжі з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату було вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а персонал – звільнено.

Надалі, повідомляється, що на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських окупантів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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