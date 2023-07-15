Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов и 14 артиллерийских систем
За минувшие сутки наши воины ликвидировали почти 600 российских оккупантов и по меньшей мере 32 единицы вражеской бронированной техники.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Потери РФ в войне на 15.07.2023:
- личного состава — около 237 180 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4 102 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8 019 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4 463 (+14) ед,
- РСЗО — 680 ед,
- средств ПВО — 425 (+2) ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 310 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 807 (+24) ед,
- крылатых ракет — 1 273 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 036 (+17) ед,
- специальной техники — 664 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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