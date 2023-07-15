ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов и 14 артиллерийских систем

За минувшие сутки наши воины ликвидировали почти 600 российских оккупантов и по меньшей мере 32 единицы вражеской бронированной техники.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Потери РФ в войне на 15.07.2023:

личного состава — около 237 180 (+590) человек ликвидировано,

танков — 4 102 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 8 019 (+11) ед,

артиллерийских систем — 4 463 (+14) ед,

РСЗО — 680 ед,

средств ПВО — 425 (+2) ед,

самолетов — 315 ед,

вертолетов — 310 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 807 (+24) ед,

крылатых ракет — 1 273 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7 036 (+17) ед,

специальной техники — 664 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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